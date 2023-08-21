Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya getirilen kişinin yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.