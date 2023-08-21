Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya getirilen kişinin yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bota alınarak, kıyıya getirilen kişinin sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi.
S.S'ye (31) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.