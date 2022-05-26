Alanya'da deniz kenarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Alanya'da deniz kenarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alanya'da deniz kenarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kıyısında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kıyısında 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri deniz açıklarında bekleyen 2 sürat teknesi kayıplara karışırken, olay ile ilgili aranan 3 şüpheliden biri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçesi Yeşilöz Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince deniz kıyısında Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Deniz açıklarında bekleyen 2 adet sürat teknesi, Sahil Güvenlik Botunca tespit edildi. Bahse konu botlar, yapılan takipte yakalanamadı.

Olayda Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin, Fawaz A. (33) ve Muhammed A. (20) isimli şahıslar tarafından kiralanan 33 AKH 517 ve 33 AJS 320 plakalı araçlarla bırakıldığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Takip Timinin takibi sonucu Muhammed A. (20) isimli şahıs 33 AKH 517 plakalı araç ile Manavgat'ta yakalandı. 33 AJS 320 plakalı araç, Manavgat'ta terk edilmiş halde ele geçirildi. İki araç da yediemin otoparkına çekildi. Öte yandan, Fawaz A. ve Muhammed A. isimli şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekler. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Antalya, Göçmen, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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