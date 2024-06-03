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Alanya'da Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Bölgeleri Kontrol Edildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yeşil deniz kaplumbağası ve caretta carettaların yuvalama bölgeleri kontrol edilerek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeşil deniz kaplumbağası ve caretta carettaların yuvalanma bölgeleri jandarma ekiplerince kontrol edilerek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Demirtaş, Keşefli, Seki, Yeşilöz ve Uğrak Mahalleleri Sahil Kısmında Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik tehlike altındaki türler arasında gösterdiği 7 tür deniz kaplumbağasından yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağasının (caretta caretta) yuvalandığı muhtemel bölgeler kontrol edilerek denetlendi. Yapılan kontrollerde kaplumbağaların yuva alanlarına herhangi bir şekilde olumsuz etkide bulunan şahıs ve durum tespit edilmedi. Bölgede bulunan vatandaşlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2009/10 sayılı Deniz kaplumbağalarının Korunması konulu genelgesi hatırlatılarak bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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