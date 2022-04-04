Alanya'da denetimler artırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da denetimler artırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alanya'da denetimler artırıldı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Gedevet Yaylası ve Mahmutseydi Mahallesi yolu üzerindeki denetimleri arttı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Gedevet Yaylası ve Mahmutseydi Mahallesi yolu üzerindeki denetimleri arttı.

Ramazan ayının girmesi ve havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar, Gedevet Yaylası, Mahmutseydi Mahallesi'ndeki yazlıklarına çıkmaya başladı. Bölgede trafiğin artması ile birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimleri de arttırdı. Jandarma ekipleri yaylaya çıkan araçları ve yolcuları tek tek inceleyerek, yaşanabilecek olumsuzlukların öncesinde önlenmesini sağlıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title