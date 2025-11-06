Alanya'da Çocuk İtfaiyeyi Alarmda Bıraktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kapıyı arkadan kilitleyen küçük çocuk itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Çocuğun evde televizyon izlediği anlaşıldı.

Olay, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Seheryeli sokakta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde yalnız olduğu düşünülen çocuğa ulaşamayan komşuları durumu Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı çaldıktan sonra evden televizyon sesleri geldiğini fark etti. Bir süre daha kapıyı çalan ekiplere kapıyı açan çocuğun televizyon izlediği ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı. - ANTALYA