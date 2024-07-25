Alanya'da çocuğu kasten öldürmek suçundan aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, H.T. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.T.'yi yakaladı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA