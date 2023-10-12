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Alanya'da çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada, aralarında iş ortaklığı bulunan M.Ç. ile M.A.O. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.O, M.Ç'ye silahla ateş etti ve M.Ç. ayaklarından yaralandı. Şüpheli M.A.O. olay yerinden kaçarken, polis kısa sürede gözaltına aldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.