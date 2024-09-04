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Alanya'da çevirmesiz radar uygulamasında 22 araca ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çevirmesiz radar uygulamasında hız sınırı aşan 22 araca, toplamda 65 bin 189 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çevirmesiz radar uygulamasında hız sınırı aşan 22 araca, toplamda 65 bin 189 TL cezai işlem uyguladı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, ekipleri Konaklı Mahallesi'nde çevirmesiz radar uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplamda 75 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde hız sınırını aşan 22 araca, toplamda 65 bin 189 TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla benzer uygulamaların devam edeceğini duyurdu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma antalya 3-sayfa Güncel Alanya

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