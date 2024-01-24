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Alanya'da çalışan kadınlara KADES bilgilendirmesi yapıldı

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından iş yerlerinde çalışan kadınlara KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kadınlara KADES uygulaması ve 6284 sayılı Kanun ile elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) bilgilendirmesi yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından iş yerlerinde çalışan kadın vatandaşlara KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, çalışan kadınlara KADES uygulaması ve 6284 sayılı Kanun ve yaptırımları ile elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verildi, konu ile ilgili broşürler dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Alanya KADES Güvenlik Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Kadın Güncel Haberler

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