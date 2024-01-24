Alanya'da çalışan kadınlara KADES bilgilendirmesi yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) bilgilendirmesi yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından iş yerlerinde çalışan kadın vatandaşlara KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, çalışan kadınlara KADES uygulaması ve 6284 sayılı Kanun ve yaptırımları ile elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verildi, konu ile ilgili broşürler dağıtıldı. - ANTALYA