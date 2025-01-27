Alanya'da Çakarlı Araç Kullanan Sürücüye 138 Bin TL Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde çakarlı araç kullanan sürücüye 138 bin TL ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri uygulama noktasında araç farlarına çakar lamba takan otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde kumanda ile kontrol edilebilir çakar lambanın yanı sıra sürücünün alkollü otomobilin ise hacizli olduğunu tespit edildi. Ekipler, sürücüye çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, olmak üzere toplamda 147 bin 439 TL para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine ise 7 ay süre ile el konuldu. - ANTALYA