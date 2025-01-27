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Alanya'da Çakarlı Araç Kullanan Sürücüye 138 Bin TL Ceza

Alanya'da Çakarlı Araç Kullanan Sürücüye 138 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, çakar lamba kullanan ve alkollü araç süren sürücüye toplam 147 bin 439 TL ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine de 7 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çakarlı araç kullanan sürücüye 138 bin TL ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri uygulama noktasında araç farlarına çakar lamba takan otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde kumanda ile kontrol edilebilir çakar lambanın yanı sıra sürücünün alkollü otomobilin ise hacizli olduğunu tespit edildi. Ekipler, sürücüye çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, olmak üzere toplamda 147 bin 439 TL para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine ise 7 ay süre ile el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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