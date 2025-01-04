Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
PKK silah bırakmazsa ne olur? Erdoğan'ın mesajı çok net
Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı

Alanya'da Çakar Lamba Takan Sürücüye 149 Bin TL Ceza

Alanya'da Çakar Lamba Takan Sürücüye 149 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da trafik ekipleri, uygulama sırasında çakar lamba takan bir araç sürücüsüne toplamda 149 bin 606 TL ceza uyguladı. Sürücü alkollü araç kullanmaktan ve muayenesiz araç kullanmaktan da ceza aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik ekipleri, uygulama sırasında sorguladıkları araçta çakar tespit etti. Çakar sebebiyle 138 bin 172 TL ceza uygulanan sürücüye ayrıca alkollü araç kullanmak suçundan da 9 bin 267 TL ceza tatbik edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler trafik uygulamasında çakar lamba takan aracı durdurdu. Trafik ekipleri, yapılan kontroller sonucunda sürücünün alkollü olduğunu, aracına çakar lamba taktığını ve aracın muayenesiz olduğunu tespit etti. Sürücüye ilgili kanun maddeleri gereğince, çakar lamba takmaktan 138 bin 172 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ve muayenesiz araç kullanmaktan ise 2 bin 167 TL cezai işlem uyguladı. Trafik ekiplerinin araç ve sürücüsüne toplamda 149 bin 606 TL para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 7 ay süre ile el konulurken, araç ise 1 ay süre ile trafikten men edildi. Araçta takılan bulunan çakar lamba ise trafik ekipleri tarafından kamuya geçirilmek üzere el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
img

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu
img

Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı
Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi burcu yorumu! 5 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4-5 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.