Alanya'da Cadde Ortasında Kadına Bıçaklı Saldırı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı, ardından bıçakla saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından bıçakla saldırdı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yolda yürüyen bir kadın, karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahısla karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs, kadına önce yumrukla saldırdı. Ardından elindeki bıçakla kadının vücuduna bıçak salladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. - ANTALYA

