Alanya'da Büyük Orman Yangını: Tahliyeler Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saat 23.00 sıralarında başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale edilen yangının enerjisinin düşürüldüğü, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Alanya'nın Ali Efendi Mahallesi'nde gece 23.00 civarı ormanı yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işçisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Gece boyunca rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinde helikopter ve uçaklar destek verirken, itfaiye ekipleri de karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının başlamasının üzerinden yaklaşık 10 saat geçerken, birçok sera ve metruk ev kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Ali Efendi Mahallesi tamamen tahliye edildi. Kesin çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının, müdahaleler sonucu enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. - ANTALYA