Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaran ve plajdaki tatilciler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Damlataş Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren İbrahim Ö. (31) ve Serkan Ö. (27) bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi. İbrahim Ö. ve Serkan Ö.'nün suda çırpınmaya başladığını gören cankurtaranlar ve tatilciler yardıma gitti. Denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından yapılan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastane tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA