Bisikletli magandalar sürücülerin kabusu oldu: Araçların lastiklerini kesip tuvalete zarar verdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde bisikletle dolaşan kimliği belirsiz 3 kişi, araçlara, ve kamuya açık alanda bulunan tuvalete zarar verdi. Ardından ise mahallede bulunan bir bakkalın kilitli meşrubat dolabından içecek çaldılar. İki mahallede yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 30 Ocak gece saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletli 3 kişi, Tosmur Gündoğan Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların lastiklerini kesici aletle kesti. Şahıslar daha sonra Tosmur Mahallesi'nde bulunan ve herkesin kullanımına açık olan yürüyüş yolu üzerindeki umumi tuvalete yöneldi. Burada tuvaletin önce camlarını, ardından seramiklerini kıran şüpheliler olay yerinden bisikletleriyle kaçtı. Şüphelilerin bir sonraki adresi ise yol üzerinde bulunan bir market oldu. Şüphelilerin, marketin kapalı içecek dolabını zorlayarak içecek aldı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerinde iki kişinin içecek dolabını zorlayarak içinden içecek aldıktan sonra olay yerinden kaçtığı görüntüler yer aldı.

Olayların ardından izlerini kaybettiren 3 şüpheli, bu kez Kestel Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin lastiğini yine kesici aletle keserek zarar verdi. Bu anlar da çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öte yandan sabah saatlerinde araçlarının kesildiğini gören mağdur vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarının lastiklerini değiştirdiler.

Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan "Geçtiğimiz gece saat 03: 00 sıralarında bisikletli 3 kişi Dim çayı yolunda geliyorlar. Gündoğan sokağa giriyorlar. 11 tane aracın lastikleri kesiyorlar. Oradan sonra Dim çayındaki yürüyüş yoluna geliyorlar. Gelen 3 kişi tuvaletin aynası, taşı ve sifonuna kadar kırmışlar" dedi.

Yaşanan olaylar sonrası vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA