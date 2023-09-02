Alanya'da Bisiklet Hırsızı Etkisiz Hale Getirildi

Alanya'da bir bisiklet tamircisi, işyerine 2 hafta arayla çalıntı bisiklet satmaya çalışan bir hırsızı yakalayarak polise teslim etti.

Aynı iş yerine 2. kez çalıntı bisiklet satmaya çalışınca yakayı ele verdi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bisiklet tamircisi, işyerine 2 hafta arayla çalıntı bisiklet satmaya çalışan şahıs kaçmak isteyince önce etkisiz hale getirdi, ardından ellerini plastik kelepçe ile bağlayarak polise teslim etti.

Olay, Güller Pınarı Mahallesi'nde bisiklet tamircisi olan Mehmet Aydın'ın, dükkanına 2 hafta arayla gelen bir şahıs çalıntı bisiklet satmaya çalıştı. Bisikletin çalıntı olduğunu anlayan Aydın, şahsı dükkandan kaçmak isterken yakaladı ve plastik kelepçe ile bağlayıp polise teslim etti.

"Polis işyerini basmıştı"

Çalıntı bir bisiklet sahibinin 2 hafta önce bisikletini dükkanında görerek polise haber verdiğini söyleyen Mehmet Aydın, "Ben bu kişiyi tanıdığım için 'Bisiklet benim' deyince bende satın almıştım. Sonra bisikleti çalınan kişi, tamircileri dolaşmış ve benim işyerimde bisikletini görerek polise haber vermiş. O sırada dükkanda engelli oğlum da vardı. Haliyle polis gelince hırsız muamelesi gördük ve tüm mahalleye rezil olmuştum. Polise verdiğim ifadede bu kişinin adını soyadını da vererek çalıntı olduğunu bilmeden bisikleti satın aldığımı söylemiştim" dedi.

"Hırsız 2 hafta sonra başka bir bisiklet ile geldi"

Aynı hırsızın 2 hafta sonra tekrar dükkana geldiğini ifade eden Mehmet Aydın, "Ş.G., tekrar dükkana geldi. Ben dükkanda yoktum. Ancak oğluma tembih etmiş ve bir daha bu adamın gelmesi halinde bana haber vermesini söylemiştim. Oğlum bana mesaj atınca durumu hemen polise bildirdim ve işyerine geldim. Yine satmak için bir bisiklet getirmiş. Muhtemelen oda çalıntı. Bende kendisini yakaladım ancak kaçmak isteyince zor kullanmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

"Ellerini kelepçeleyip polise teslim etti"

Kısa bir arbededen sonra hırsız şüphelisini etkisiz hale getiren Mehmet Aydın, Ş.G'nin ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Olay yerine kısa süre sonra gelen polislere hırsız şüphelisini teslim eden Aydın, şikayetçi olduğunu söyledi.