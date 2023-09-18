Alanya'da bir kişi bıçakla öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki Mustafa Turaç'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.