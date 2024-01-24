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Alanya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde akşam saatlerinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde akşam saatlerinde başlayan yangın söndürüldü.

Yangın, Güzelbağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda binada maddi hasar oluştu. Yangında can kaybının ise yaşanmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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