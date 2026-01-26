Haberler

Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı ve zincirli kavgada 7 kişi yaralandı. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklı ve zincirli kavgada yaralanan 7 kişi, hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüşen olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçarken polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve HG adlı 7 şüpheli Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
