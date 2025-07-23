Alanya'da Bıçaklı Kavga: Bir Rus Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir Rus vatandaş hayatını kaybetti, iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir Rus hayatını kaybederken, 2 Rus gözaltına alındı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Andrey Makarov (35) isimli Rusya uyruklu şahıs sokakta K.C. (27) ve N.K. (21) isimli Ruslarla tartışmaya başladı. Tartışmada bıçaklanan Andrey Makarov ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Makarov, ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Makarov kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayın şüphelileri K.C. ve N.K. kaldıkları adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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