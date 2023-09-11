Alanya'da Bahçeden Avokado Çalan Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 3 farklı tarihte 350 avokado çalan şüpheli JASAT tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 3 farklı tarihte 350 avokado çalan şüpheli JASAT tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, Oba Mahallesinde yaşandı. M.B. bahçesinden 3 farklı tarihte yaklaşık 350 avokado çalındığını belirterek, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hırsızlık şüphelisinin A.K. (24) olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler hırsızlık şüphelisini ikametinde gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)