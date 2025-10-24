Alanya'da Avusturyalı Turist Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Avusturyalı turist V.S. (80), kaldığı otelde asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Hacıhamdioğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'ya tatile gelen V.S., dördüncü kattan aşağı inmek isterken henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Otel personeli birkaç gündür V.S.'yi göremeyince durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede turistin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğü tespit edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan V.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına alınarak Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA