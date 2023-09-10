Alanya'da Avokado Hırsızı Tutuklandı
Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki avokado bahçesinden çalınan 350 avokado ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda zanlı yakalandı ve tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Oba Mahallesi'ndeki avokado bahçesinden farklı tarihlerde 350 avokado çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, kimliğini belirlediği A.K'yi (24) aynı mahallede çaldığı bir kısım avokadoyla yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, zanlının, avokado toplama anı bahçedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa