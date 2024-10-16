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Alanya'da ATM'lere Saldıran Kişi Gözaltına Alındı

Alanya'da ATM'lere Saldıran Kişi Gözaltına Alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, elinde sopa ve çöp bidonuyla ATM makinelerine zarar vererek çevrede panik yarattı. Olay sonrası polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, sopa ve çöp bidonlarıyla ATM makinalarını kullanılamaz duruma getirdi.

Olay, Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi Oba kavşağında bulunan toplu ATM cihazlarının bulunduğu yerde gerçekleşti. M.Ç. (41) isimli şahıs, elinde sopa ve çöp bidonu ile ATM cihazlarını kullanılamaz hale getirdi. Olayı gerçekleştiren şahıs, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Oba kavşağındaki ATM'lere zarar verdikten sonra başka bir bankanın ATM'sine zarar vermek için olay yerinden ayrılan şahıs, başka bir bankanın cihazlarına zarar verdikten sonra akülü bisiklet ile olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan M.Ç. gözaltına alındı.

ATM'lere saldırı anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa antalya Alanya Polis Suç ATM

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