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Alanya'da aşırı hız yapan sürücü kaza yaptı

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Alanya ilçesinde aşırı hız yapan sürücü, kontrolünden çıkan otomobiliyle ticari taksiye ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, polis ve sağlık ekipleriyle tartıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı hız yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ticari taksiye ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleriyle tartıştı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan ve aşırı hız yaptığı iddia edilen B.T.B.'nin kullandığı 07 ACH 887 plakalı otomobil, alt geçitten çıktığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle aynı yönde ilerleyen 07 H 0265 plakalı ticari taksiye çarparak kontrolden çıktı. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu. Devrilen aydınlatma direğiyle beraber metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çıkarak duran araçta sürücü B.T.B. ve yanındaki S.A. yaralandı.

Kaza sonrası gergin anlar yaşattı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak araçtan çıkan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü B.T.B. gergin anlar yaşattı. Daha sonra B.T.B., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleriyle tartıştı. Bunun üzerine polis ekipleri güçlükle sakinleştirdiği sürücü B.T.B.'yi gözaltına aldı. Diğer yaralı S.A. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alanya Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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