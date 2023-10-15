Alanya'da aranan suçlu yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Alanya İlçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA