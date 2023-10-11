Alanya'da aranan bir kişi tutuklandı
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa