Alanya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Alanya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alanya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da hırsızlık, fuhuş teşvik, dolandırıcılık, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan 3 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'da hırsızlık, fuhuş teşvik, dolandırıcılık, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan 3 kişi tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fuhuşa teşvik ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G, bir süredir polis ekipleri tarafından bir süre takibe alındı. Daha sonra Demirtaş Mahallesinde operasyon düzenlenen Y.G. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.N, Çıplaklı Mahallesinde gözaltına alındı. Otogar içerisinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan E.E.'nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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