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Alanya'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Alanya'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar toplamda 60 yılı aşkın hapis cezasıyla aranmaktaydılar.

Antalya'nın Alanya ilçesinde birden fazla suçla, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, birçok suç ve 11 ayrı dosyadan 21 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 13 bin 240 TL adli para cezası ile aranan K. C. Ç., 4 ayrı dosyadan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 2 bin TL adli para cezası ile aranan B. M., 3 ayrı dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahısları takip sonucu yakaladı. İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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