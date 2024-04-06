Alanya'da araç barakaya çarptı, sürücü ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki barakaya çarpan aracın sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Toslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AIB 165 plakalı H.S. (22) idaresindeki Tofaş marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir barakaya çarptı. Kaza sonucunda araç sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. H.S.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA