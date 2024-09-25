Alanya'da Apartmanda Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 1'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 1'nci katındaki dairede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Tosmur Mahallesi Kerimcik Caddesi üzerinde apartmanın 1'nci katındaki dairede meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. - ANTALYA