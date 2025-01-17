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Alanya'da Alacak Verecek Meselesi Cinayete Sebep Oldu

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Alanya'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kıraathane sahibi bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın iki şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Alanya'da alacak verecek cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

İşyeri önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kıraathane sahibi hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkar ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanın olayın 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 21: 00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Kıymalı sokak'ta bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre borç para meselesi yüzünden çıkan tartışmada İbrahim Ç ve Haris. A isimli şahıslar Medeni Önem'in çalıştırdığı kıraathaneye 07 BHP 934 plakalı motosiklet ile geldiler. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar önce işyerinde Medeni Önem ile tartıştıktan sonra dışarı çıktılar. Tartışma kavga boyutuna geldikten sonra İbrahim Ç yanında getirdiği bıçakla Medeni Önem'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Medeni Önemi bıçaklayan İbrahim Ç olay yerinden ayrılmazken diğer şüpheli kaçarak uzaklaştı. Haris A. ise olay yerinden uzaklaşmak isterken bıçağı gizlemek için otomobilin altına attı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve Olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır olan Medeni Önem'i Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Medeni Önem'i ağır yaralayan İbrahim Ç olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, diğer kaçan Haris A.ise Motorize polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Medeni Önem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Medeni Önem'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şüpheli şahıslar İbrahim Ç VE Haris A. bugün adliyeye sevk edildi.

Alanya'da Alacak Verecek Meselesi Cinayete Sebep Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - 3.Sayfa
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