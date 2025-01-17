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Alanya'da Alacak Verecek Kavgasında Kıraathane Sahibi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Alacak Verecek Kavgasında Kıraathane Sahibi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada kıraathane sahibi Medeni Önem ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. İki zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada kıraathane sahibi hayatını kaybetti. Yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Kıymalı Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medeni Önem'in çalıştırdığı kıraathaneye İbrahim Ç. (26) ve Haris. A (26) 07 BHP 934 plakalı motosikletle geldi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar iş yerinde Medeni Önem ile alacak verecek meseli yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada İbrahim Ç. yanında getirdiği bıçakla Önem'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İbrahim Ç. olay yerinden ayrılmazken Haris A. bıçağı otomobilin altına atarak kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır olan Medeni Önem'i Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İbrahim Ç. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaçan Haris A. ise motorize ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Ağır yaralanan Medeni Önem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önem'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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