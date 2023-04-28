Alanya'da 6 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Alanya'da polisin yaptığı çalışmalarda 6 ayrı suç dosyası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Dinek Mahallesi'nde bir adreste ikamet ettiği belirlenen M.A. isimli şahsın yapılan sorgulamalarında "Kasten Öldürme", "Resmi Belgede Sahtecilik", "6136 SKM" ve "Nitelikli Yağma" suçlarından 6 ayrı suç dosyası ile toplamda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. M.A., yapılan işlemlerin ardından yakalanarak gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 6 adet 7,65 dolu fişek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet av tüfeği, 33 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet boş şarjör ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA