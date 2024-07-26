Alanya'da 56 akü çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 farklı noktada 56 aküyü çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alanya İlçesi Avsallar Mahallesinde bir telekomünikasyon şirketinin 4 tane sistem aküsünün çalışması ihbarıyla harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla çalışmalarını derinleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu, birbirine yakın güzergahlar üzerinde 5 farklı noktada aynı yöntem ve teknikleri kullanarak 20 akü çaldıkları ve yakın tarihte Antalya kent merkezinde de benzer yöntemle 13 farklı noktada 32 sistem aküsünün çalındığı, olay görüntülerinin ayrıntılı incelenmesi sonucunda söz konusu şüphelilerin B.B, V. E. ve H.B tespit edildi.

Toplamda 18 farkı noktadan 56 adet aküyü çaldığı tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı. - ANTALYA