Alanya'da 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu sonucunda şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, 12 suç kaydı bulunan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan M.P.'nin yerini tespit etti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, M.P.'yi yakaladı.
Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA