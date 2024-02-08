Alanya'da 5 katlı bina alevlere teslim oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinin Mahmutlar Mahallesinde bulunan bir restoranın baca kısmında başlayan yangın bulunduğu binaya sıçradı. Yangın çevrede paniğe neden olurken alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi 209. Sokaktaki beş katlı bir binanın altındaki restoranda çıktı. Restoranın bacasından çıktığı tahmin edilen alevler bir anda bulunduğu binanın dış cephesini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle apartman dairelerinde yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, binanın dışında ve restoranda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.