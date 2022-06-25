Alanya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Alanya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alanya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Alanya'da polis ekiplerince iş yerlerine düzenlenen operasyonda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Alanya'da polis ekiplerince iş yerlerine düzenlenen operasyonda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından bölgede 5607 sayılı kanuna muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda; Oba ve Konaklı Mahallelerinde bulunan işletmelere ait 2 adet adreste ilçe tarım müdürlüğü görevlileri ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada, toplam 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak K.B. isimli şahıs talimat gereği gözaltına alındı. 25 Haziran'da mevcutlu olarak hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılan şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Alanya 3. Sayfa Haberler

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