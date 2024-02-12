Alanya'da 49 Araç Sürücüsüne 166 Bin 222 Lira Para Cezası Kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 49 araç sürücüsüne 166 bin 222 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Şubat Pazar günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde 500 araç kontrol edildi. 49 araç ve sürücüsüne toplamda 166 bin 222 lira cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA