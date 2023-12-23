Alanya'da 4 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tırda yapılan aramada yaklaşık 4 ton kaçak tütün el geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından Alanya ilçesinde bir tırda arama yapıldı. Aramada tır dorsesinde 4 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA