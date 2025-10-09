Alanya'da 4 Katlı Binada Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Mütevelli Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birinci kattaki daireden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA