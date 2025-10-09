Haberler

Alanya'da 4 Katlı Binada Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın birinci katında meydana gelen yangında can kaybı veya yaralanma olmaksızın maddi hasar oluştu. Yangının sebebi araştırılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Mütevelli Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birinci kattaki daireden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes haberini alan Filistinliler şükür secdesi yaptı

Haberi alan sevince boğuldu! Sokak ortasında şükür secdesi yaptılar
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.