Alanya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde vatandaşların panikle sokağa çıktığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alanya ilçesi açıklarında saat 16.51'de 7 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında ise vatandaşlar büyük korku yaşadı. Deprem anında yaşanan korku ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panikle sokağa çıkma anları yer aldı. Sarsıntının Alanya ilçesine yakın noktadaki ilçelerde de hissedildiği belirtildi.

Antalya Valiliği tarafından şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi. - ANTALYA