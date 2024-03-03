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Alanya'da 386 Araç ve Sürücüye 1 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik uygulamasında 386 araç ve sürücüye toplam 1 milyon 64 bin 17 lira para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 386 araç ve sürücüsüne 1 milyon 64 bin 17 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Mart Cumartesi günü trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 857 araç kontrol edildi. 386 araç ve sürücüye toplam 1 milyon 64 bin 17 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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