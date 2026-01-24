Haberler

Alanya'da 3 katlı binada yangın paniği

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın 1. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Tokuşlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
