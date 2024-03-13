Alanya'da 221 araç ve sürücüsüne 330 bin 750 lira para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 221 araç ve sürücüsüne 330 bin 750 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Mart 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 118 araç kontrol edildi. 221 araç ve sürücüsüne 330 bin 750 TL cezai işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA