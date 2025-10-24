Alanya'da 2 Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, "Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.M. (64) ve C.S. (38) isimli şahıslar tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanan 2 hükümlü gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M. ve C.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA