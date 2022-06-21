Alanya'da 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Alanya'da KOM ekipleri 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Alanya'da KOM ekipleri 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine bağlı ekipler aldığı istihbarat üzerine Payallar Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli M.A.'nın (68) ev ve aracında yapılan aramalarda 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheli M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Alanya 3. Sayfa Haberler

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