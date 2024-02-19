Alanya'da 17 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından gerekli şartları taşımayan 17 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-18 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Uygulamalarda 2 bin 517 araç kontrol edildi. 97 araç ve sürücüsüne toplamda 387 bin 820 TL cezai işlem uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi. 2 araç ise yakalandı. - ANTALYA