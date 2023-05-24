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Alanya'da 15 bin 223 şişe sahte ve kaçak alkol ele geçirildi

Alanya'da 15 bin 223 şişe sahte ve kaçak alkol ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda 15 bin 223 şişe sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda 15 bin 223 şişe sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince alkol kaçakçılığının deşifresine ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 15 bin 223 şişe sahte ve kaçak alkol ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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