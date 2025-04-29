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Alanya'da 1269 Kişi Yakalandı

Alanya'da 1269 Kişi Yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan toplam 1269 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 Şubat-28 Nisan 2025 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan toplam 1269 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, emniyet ve jandarma bölgelerinde hapis cezası ile aranan toplam 442 şahıs, ifadeye yönelik aranan ise toplam 827 şahıs olmak üzere, 1269 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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